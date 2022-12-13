مياه سوهاج: الانتهاء من مرور البقعة السوداء من أمام محطة أولاد سالم بدار السلام

كانت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج قد رصدت ظهور بقعة سولار أمام مأخذ محطة مياه أولاد سالم السطحية بمركز دار السلام بطول 500 متر وعرض 300 متر متصلة، وتم التنسيق مع غرفة العمليات بمحافظة سوهاج وإبلاغ الوحدة المحلية لمركز دار السلام وتم إغلاق ماخذ المحطة والاعتماد على خزان المحطة وتشغيل محطات المياه الارتوازى لتعويض كمية المياه لدى المواطنين وأنه عقب انتهاء اثار بقعة السولار من أمام مأخذ المحطة سيتم رفع عينات للتأكد من مطابقة المياه للمواصفات القياسية وتشغيل المحطة.

وأشار الكيميائى منصور صابر على رئيس قطاع المعامل والجودة إن نقاط المتابعة والرصد تتابع تحرك بقعة السولار، كما تم اتخاذ كافة الاستعدادات امام ماخذ محطة مياه البلينا وجاهزية محطات المياه الارتوازية للتشغيل فور ظهور أى آثار لبقعة السولار أمام ماخذ المحطة لتعويض كمية المياه لدى المواطنين.