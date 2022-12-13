"مياه البحر الأحمر" تدعم أسطول السيارات بـ19 مليون جنيه لمواجهة سقوط الأمطار

كتب أحمد حسن

أكد المهندس محمد عيسى رئيس شركة مياه البحر الأحمر، أنه قد دعم الحملة الميكانيكية بالشركة بمعدات إضافية بقيمة 19 مليون جنيه.

وتم توريد عدد (9) سيارات مدمج (نافورى وكسح) وعدد (2) سيارة مياه سعة 20 طنا، كما تم توريد حفار للحملة، ويأتى توفير هذه المعدات ضمن خطة الشركة للطوارئ ومواجهة الأمطار والسيول.

واضاف أن سيارات نقل المياه تساهم فى توصيل مياه الشرب النقية للأهالى بالمناطق البعيدة والمحرومة وهى سيارات مجهزة بأحدث التجهيزات وتحتوى على خزانات يتم تعقيمها لضمان توفير مياه نقية وصحية للمواطنين، كما ستساهم فى خدمة عملاء الشركة فى حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئ الذى يتسبب فى انقطاع المياه عن بعض المناطق أثناء إجراء أعمال الصيانة، وذلك لتحسين مستوى الخدمات التى يتم تقديمها للمواطن.