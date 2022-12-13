مصرع "تباع" انقلبت عليه حمولة رمال أثناء العمل فى محجر بالشرقية

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول "خالد إ ش" 52 عاما، تباع مقيم المحلة الكبرى محافظة الغربية، جثة هامدة.

وتبين من التحريات أثناء قيام قائد سيارة نقل بتفريغ حمولة من الرمال بمحجر بطريق "بلبيس- السلام" سقط جزء من الرمال على التباع مما أسفر عن حدوث إصابته التى أودت بحياته.

تم نقل الجثمان إلى مستشفى بلبيس المركزى، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة بمركز بلبيس، لمباشرة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.