مصادرة 1536 كيلو زيوت سيارات مجهولة المصدر بمصنع فى العاشر من رمضان

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت 1536 كيلو زيت سيارات مجهول المصدر داخل أحد مصانع تعبئة الزيوت خلال حملات رقابية على الأنشطة التجارية بمدينة العاشر من رمضان، ذلك في إطار تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة لمتابعة حركة البيع والشراء والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المعلنة والحصول على تراخيص قانونية من الجهات المختصة وضمان وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

شنت إدارة تموين العاشر من رمضان، بحملة برئاسة محمود احمد عبد الرحمن و مفتشي الادارة بالمرور على الأنشطة التجارية والتموينيه وتم تحرير المحاضر الآتيه :-

المحضر رقم 12049 لسنه 2022م جنح أول العاشر من رمضان ضد أصحاب مصانع تعبئه زيوت السيارات لوجود زيت سيارات مجهول المصدر ويشتبه في تقليد ماركات مختلفه للزيوت وتم التحفظ على عدد 128 كرتونه زيت سيارات بكل كرتونه عدد 12 جركن زيت زنه الواحد كيلو زيت باجمالي وزن 1536 كيلو زيت سيارات.

كما توجهت الحملة للمرور على التجار التموينين بالمدينة وقامت بتحرير 5 محاضر ضد تجار تموينيين للبيع بأزيد من السعر الرسمي للمقررات التموينية وعدم ممارسه النشاط أثناء مرور الحمله وعدم وجود شهادة صحيه للعاملين في مجال الأغذية.