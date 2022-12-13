مدير تعليم الوادى الجديد يدعم مبادرة طرحها طالب لدعم زملائه من ذوى الهمم.. صور

الوادي الجديد- فريق محافظات

شارك الدكتور جمال حسن، وكيل التعليم بالوادى الجديد ، فى دعم الطالب عمر سيد سندادى الصف السادس الابتدائى من مدرسة الخارجة الرسمية للغات بمبادرته ( كن ذو أثر) والتى يدعم فيها زملائه من ذوى الهمم تزامنا مع احتفالات اليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة.

وشارك مدير التعليم بالمحافظة فعاليات انطلاق المبادرة من مقر مدرسة التربية الفكرية بالخارجة برفقة الطالب، وذلك لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على ادماجهم بالمجتمع.

وشهد الدكتور جمال الاحتفالية التى جرى تنظيمها بالمدرسة والتى تضمنت فقرات فنية واستعراضية ترفيهية بمشاركة مجموعة من المدارس المختلفة، مؤكداً على الدعم الكامل للطلاب من ذوى الهمم ونسعى جاهدين لرسم البسمة على وجوههم ومشاركتهم كافة الأنشطة لتنمية مهاراتهم وصقلها وتعزيز الثقة لديهم.

وفى ختام الحفل منح الدكتور جمال طلاب المدرسة مجموعة من الهدايا للطلاب ذوى الهمم وسط أجواء من السعادة والبهجة ارتسمت على وجوه الجميع.

وفى سياق متصل، أكد وكيل التعليم بالوادى الجديد، على دعمه جميع مجالات الأنشطة التربوية لما لها من دور مهم فى بناء وتكوين شخصية الطالب بمختلف جوانبها النفسية والاجتماعية والعقلية والسلوكية، وذلك خلال مشاركته حفل ختام الأنشطة التربوية بمدرسة الحرية بولاق بالخارجة.

وبدأت فقرات الحفل بالسلام الوطنى وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، بجانب عروض فنية واستعراضية قدمها تلاميذ المدرسة وسط استحسان الجميع، ووجه وكيل التعليم بالمحافظة الشكر والتقدير لجميع المشاركين بالحفل والحرص على تفعيل الأنشطة التربوية المختلفة واكتشاف إبداعات الطلاب والعمل على صقل وتنمية مهاراتهم.