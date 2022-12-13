اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 03:36 م
أكرم القصاص
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محافظ سوهاج يستقبل وفد شركة " Urban" الأوروبية

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 03:09 م
محافظ سوهاج يستقبل وفد شركة " Urban" الأوروبية جانب من اللقاء
سوهاج عمرو خلف

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استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بمكتبه، وفد شركة " Urban" الأوروبية، والتي تعمل في مجال تدوير القمامة والمخلفات الصلبة، في زيارتهم للمحافظة، بحضور النائبة منى جاب الله عضو مجلس النواب، وأعضاء جهاز المخلفات بالقاهرة، وممثل هيئة الإنتاج الحربي .
 
تناول اللقاء بحث إمكانية استثمار الشركة في مجال تدوير القمامة والمخلفات بمحافظة سوهاج، وذلك من خلال استغلال مصنع تدوير القمامة والمخلفات الصلبة بمركز دار السلام، حيث قام الوفد عقب اللقاء بزيارة المصنع يرافقهم محمد السيد عوض رئيس مركز ومدينة دار السلام، وتفقدوا المصنع واستمعوا إلى شرح مفصل عن إمكانيات المصنع، الذي تم إنشاؤه بالخبرة الكورية، وتعرف الوفد على المراكز التي يخدمها المصنع، وهي مراكز " دار السلام، وجرجا، والبلينا " .
 

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