محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء كوبرى منقباد بمعدلات إنجاز بلغت 90%.. صور

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط،خلال جولة مفاجئة أعمال إنشاء كوبرى المدخل الشمالى لمدينة أسيوط أعلى خطوط السكة الحديد وترعة الإبراهيمية بمنطقة منقباد والذى يمر أعلى الترعة الإبراهيمية، ومزلقان السكة الحديد بتكلفة إجمالية تقارب 400 مليون جنيه بطريق (أسيوط/القاهرة) الزراعى ويخدم قرية منقباد والمناطق المجاورة بإجمالى طول 1600 متر وعرض 16.7 متر، وذلك لمتابعة سير العمل ومعدلات التنفيذ ضمن جولاته الميدانية بالقرى والمراكز لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية فى إطار خطة لمحافظة لمتابعة تنفيذ المشروعات القومية والتنموية التى يجرى تنفيذها بالمراكز والأحياء تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

رافقه خلال الجولة المهندس مصطفى مسعود رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة بأسيوط بالهيئة العامة للطرق والكبارى، وحسنى درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط ومهندسى شركة المقاولون العرب المنفذة للمشروع.

وتابع محافظ أسيوط معدلات التنفيذ بالكوبرى بمختلف مراحله فضلًا عن الاستماع لشرح تفصيلى من المهندسين المشرفين على التنفيذ عن نسب تنفيذ المشروع والتى بلغت 90% والخطوات التى تم تنفيذها من تركيب الكمرات المعدنية واستكمال سطح الكوبرى أعلى ترعة الابراهيمية والقواعد على جانبى الترعة ومتبقى تكلمة الجزء أعلى السكة الحديد لربط الجزء الشرقى بالغربي.

وأشاد المحافظ بنسب الإنجاز فى الأعمال مشددًا على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد لنهو الأعمال والحرص على تنفيذها بالجودة والدقة والمواصفات المقررة، مؤكدًا على أهمية مشروع كوبرى المدخل الشمالى لمدينة أسيوط بمنقباد والذى يعد نقلة نوعية فى حركة النقل والمواصلات فى المحافظة خاصة بالمدخل الشمالى للمدينة، لأنه سيقضى على التكدس والزحام المرورى ويسهم فى فك الاختناقات المرورية بمدخل القرية الذى يحدث على مدار اليوم ويزداد مع اغلاق مزلقان السكة الحديد حيث يمر الكوبرى أعلى قضبان السكة الحديد والترعة الإبراهيمية ليخدم قرية منقباد والمناطق المجاورة بدلًا من عبور مزلقان السكة الحديد مما يساعد على سهولة التنقل بإجمالى طول 1600متر وعرض 16.7متر معلنًا تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التى قد تقف أمام الانتهاء من أعمال التنفيذ، لافتًا إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة القطاعات خاصة مشروعات البنية الأساسية وتطوير شبكة الطرق والكبارى لتسهيل حركة النقل والانتقال مما تساهم فى جذب استثمارات جديدة بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أن أسيوط تتمتع بشبكة طرق ومحاور كبيرة حيث تم خلال الفترة الماضية افتتاح محور الهضبة الذى يربط بين مدينة أسيوط والمطار والطريق الصحراوى الغربى، فضلًا عن محور ديروط أعلى النيل ويربط بين الطريق الزراعى والطريق الصحراوى وجارى تنفيذ محور منفلوط ومحور أبوتيج بجانب مشروعات صيانة ورفع كفاءة الطرق ومنها الطريق الصحراوى الغربى، وطريق ساحل سليم/أبنوب وطريق أبوتيج الزراعى وهى مشروعات تتتجاوز تكلفتها ما يقارب 10 مليارات جنيه.



جانب من الجولة (1)



جانب من الجولة (2)



جانب من الجولة (3)



جانب من الجولة (4)



جانب من جولة المحافظ (1)



جانب من جولة المحافظ (2)



جانب من جولة المحافظ (3)



جانب من جولة المحافظ (4)



جولة المحافظ (1)



جولة المحافظ (2)



جولة المحافظ (3)



جولة المحافظ (4)



خلال الجولة (1)



خلال الجولة (2)



خلال الجولة (3)



خلال الجولة (4)



خلال الجولة (5)



محافظ أسيوط يتفقد مشروع كوبري منقباد العلوي (1)



محافظ أسيوط يتفقد مشروع كوبري منقباد العلوي (2)



محافظ أسيوط يتفقد مشروع كوبري منقباد العلوي (3)



محافظ أسيوط يتفقد مشروع كوبري منقباد العلوي (4)



محافظ أسيوط يتفقد مشروع كوبري منقباد العلوي (5)