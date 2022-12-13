محافظ أسوان يقود حملة مفاجئة ويقرر إغلاق وتحرير محاضر لـ16 محلا مخالفا

قاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم، الثلاثاء، حملة مكبرة مفاجئة بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية والهايبر ماركت لمتابعة آلية الشراء والبيع والتأكد من الإعلان عن قوائم الأسعار بشكل واضح دون وجود تفاوت كبير سعر السلع المعروضة بين محل وأخر.

وعقب استدعائه لمديرى مديرية التموين، وأيضاً جهاز حماية المستهلك، والشركة المصرية لتجارة الجملة ، بالإضافة إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، أكد اللواء أشرف عطية، أن هناك تكليفات من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالمرور الدوري ، والتعامل الحازم مع أي منفذ بيع من تجار التجزئة والمحال التجارية لا يلتزم بإعلان أسعار السلع، أو وجود تفاوت أو مغالاه في أسعارها ، وكذا من يقوم بإحتكارها.

وفى تجربة عملية، اشترى محافظ أسوان كرتونة بيض من المجمع الإستهلاكى لمقارنة الأسعار مع المعروض بإحدى الهايبر ماركت لعمل تجربة عملية فى تفاوت الأسعار، موجهاً لإصدار قرارات إغلاق وتشميع عدد 2 محل بالسوق السياحى القديم، بجانب سحب رخص لعدد 2 نشاط بميدان المحطة ، بالإضافة إلى تحرير 7 محاضر بواسطة جهاز حماية المستهلك لعدم الإعلان عن الأسعار ، وأيضاً عدم إصدار فواتير قانونية للمستهلكين ، كما تم تحرير 5 محاضر لعدم وجود شهادات صحية.

وشدد محافظ أسوان بأنه سيتم على الفور إغلاق المحلات المخالفة ومصادرة السلع التى تعرضها ، مع إعادة بيعها لصالح المواطنين بأسعار مخفضة حيث سيتم التعامل الفوري مع أي بلاغات من المواطنين بكل حزم ، مكلفاً مسئولى الجهات المختصة بتكثيف الحملات التموينية المفاجئة على الأسواق بكافة المراكز والمدن ، وهو الذى يتزامن مع توفير السلع الأساسية والغذائية والإستهلاكية بكميات كافية تغطى إحتياجات المواطنين ، وخاصة داخل 33 مجمع إستهلاكى تم طرح 425 طن من الأرز فيهم بسعر 14.5 جنيه ، علاوة على السلع الأساسية والغذائية الأخرى ، فضلاً عن ضخ 865 طن من الأرز للمقررات التموينية بسعر 12.5 جنيه ، وهو الذى تزامن مع طرح 65 طن من الأرز بالمحلات التجارية والسوبر ماركت بإشراف من مديرية التموين.

وأشار أشرف عطية إلى أنه تم تأمين إحتياجات المركبات والمواطنين من المواد البترولية داخل 73 محطة وقود موزعة على جميع مراكز ومدن المحافظة مما ساهم فى القضاء على أى إختناقات بشكل إستباقى .