محافظة الإسماعيلية تحذر من التعامل مع غير الجهات الرسمية المعنية برعاية أُسر الشهداء

الإسماعيلية - صبرى غانم

نشرت الصفحة الإعلامية الرسمية لمحافظة الاسماعيليه على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك جاء فيه نظرا لقيام احد الأشخاص خلال الساعات القليلة الماضية، بادعاء صلته بالجهات الرسمية المعنية بشؤون أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، والإستيلاء علي بعض الأموال بدون وجه حق، ودون صفة وسند قانوني "بغرض توفير وحدات سكنيه " .

لذا تحذر محافظة الإسماعيلية من التعامل مع غير الجهات الرسمية المعنية برعاية أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية ، والتوجه مباشرة للجهات الرسمية المنوط بها شئونهم، دون التعامل مع وسطاء.

علمًا بأن الجهات الرسمية المعنية برعاية أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، هي المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين بالإسماعيلية، ومقره ديوان عام محافظة الإسماعيلية القديم بحي أول، صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم ومقره إدارة النوادي وفنادق القوات المسلحة فندق النصر شارع الطيران بمحافظة القاهرة، وجمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، ومقرها بجوار مدرسة الطائف الرسمية للغات بحي ثالث مدينة الإسماعيلية.

يذكر أن الجهات الأمنية بمحافظة الإسماعيلية، اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وألقت القبض على المتهم.