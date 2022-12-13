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متحدث الرئاسة: الرئيس السيسى يركز على تعزيز الشراكة الأفريقية الأمريكية لمواجهة أزمة الأمن الغذائى

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 11:05 م
متحدث الرئاسة: الرئيس السيسى يركز على تعزيز الشراكة الأفريقية الأمريكية لمواجهة أزمة الأمن الغذائى الرئيس عبد الفتاح السيسي
واشنطن- محمد الجالى

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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، للمشاركة في فعاليات القمة "الأمريكية - الأفريقية".
 
وصرح  السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس يعتزم التركيز خلال أعمال القمة على الموضوعات التى تهم الدول الأفريقية في ظل التحديات العالمية القائمة، وتعزيز الشراكة الأفريقية الأمريكية لمواجهة أزمة الأمن الغذائي، وتيسير اندماج الدول الأفريقية فى الاقتصاد العالمى، لاستفادتها مما يوفره من فرص ومزايا فى تحقيق النمو الاقتصادي، ونقل التكنولوجيا ودفع حركة الاستثمار الأجنبي.

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