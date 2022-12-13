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قانون المحال العامة.. 12 مستندا لإصدار ترخيص محل

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 03:11 م
قانون المحال العامة.. 12 مستندا لإصدار ترخيص محل محلات - أرشيفية
كتبت – مرام محمد

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أوضحت محافظة الجيزة، المستندات المطلوبة لإصدار تراخيص المحال العامة، في ضوء تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وذلك على النحو الآتي:

 

1-صورة من بطاقة الرقم القومي أو صورة من جواز السفر.

 

2-الموافقة الصادرة من وزارة القوى العاملة.

 

3-توكيل رسمي في حال عدم حضور صاحب الرخصة بنفسه.

 

4-صورة من عقد الملكية أو عقد الإيجار بعد الاطلاع على الأصل.

 

5-صورة من رخصة البناء أو ما يفيد التقدم بطلب تقنين وضع العقار.

 

6-إفادة من إدارة التنظيم بموقف المحل العام في حال وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار.

 

7-شهادة تصرفات عقارية أو كشف رسمي مستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية.

 

8-تقرير هندسي معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار في حال عدم وجود رخصة بناء.

 

9-رسم توضيحي "كروكي" موضح به موقع المحل.

 

10-صورة من البطاقة الضريبية بعد الاطلاع على الأصل.

 

11-مستخرج رسمي من السجل التجاري.

 

12-شهادات صحية لجميع العاملين بالمحلات المختصة بتقديم وتحضير وتداول الأغذية والمشروبات.


قانون المحال العامة

القانون

تراخيص المحال

تراخيص المحال العامة



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