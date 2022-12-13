قانون المحال العامة.. 12 مستندا لإصدار ترخيص محل

كتبت – مرام محمد

أوضحت محافظة الجيزة، المستندات المطلوبة لإصدار تراخيص المحال العامة، في ضوء تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وذلك على النحو الآتي:

1-صورة من بطاقة الرقم القومي أو صورة من جواز السفر.

2-الموافقة الصادرة من وزارة القوى العاملة.

3-توكيل رسمي في حال عدم حضور صاحب الرخصة بنفسه.

4-صورة من عقد الملكية أو عقد الإيجار بعد الاطلاع على الأصل.

5-صورة من رخصة البناء أو ما يفيد التقدم بطلب تقنين وضع العقار.

6-إفادة من إدارة التنظيم بموقف المحل العام في حال وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار.

7-شهادة تصرفات عقارية أو كشف رسمي مستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية.

8-تقرير هندسي معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار في حال عدم وجود رخصة بناء.

9-رسم توضيحي "كروكي" موضح به موقع المحل.

10-صورة من البطاقة الضريبية بعد الاطلاع على الأصل.

11-مستخرج رسمي من السجل التجاري.

12-شهادات صحية لجميع العاملين بالمحلات المختصة بتقديم وتحضير وتداول الأغذية والمشروبات.