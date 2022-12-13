غلق 95 منشأة وضبط 4512 حالة إشغال متنوع بالإسكندرية

شنت أحياء الإسكندرية، حملات مكبرة وذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة استمرار حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين، نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الاجهزة التنفيذية حملات مكبرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء.

أسفرت الحملات عن غلق عدد 95 منشأة، والتحفظ على عدد 4512 حالة إشغال متنوعن بالإضافة إلى تحرير 1718 محضر متنوع ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوي عاملة وتموين وتفتيش صيدلي واشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر ب 263 الف جنيه على المحلات غير الملتزمة بالاجراءات الاحترازية وذلك خلال اسبوع.

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة مستمرة فى تنفيذ حملات الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء والتي يتابع تنفيذها نواب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء والجهات المعنية.