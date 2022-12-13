اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 10:47 ص
أكرم القصاص
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طقس الإسكندرية اليوم.. مستقر نهارا مائل للبرودة ليلا على نطاق المحافظة.. صور

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 09:32 ص
طقس الإسكندرية اليوم.. مستقر نهارا مائل للبرودة ليلا على نطاق المحافظة.. صور
الإسكندرية -أحمد الزغبي 

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رصد "اليوم السابع" صورا لحالة الطقس بمحافظة الإسكندرية اليوم، الثلاثاء، حيث تشهد عروس البحر المتوسط، انخفاضا فى درجات الحرارة، وطقس مائلا للبرودة، وسجلت العظمى 23 درجة والصغرى 15 علي المحافظة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم، الثلاثاء، طقسا خريفيا مائل للبرودة فى الصباح الباكر،  معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد،  مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

 وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد شبورة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد ، وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

 وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء، القاهرة العظمى 23  درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة.

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