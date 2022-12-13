صعود الأسهم السعودية بجلسة الثلاثاء وهبوط باقى بورصات الخليج

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، باستثناء المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 1.87% رابحًا 187.95 نقطة ليغلق عند مستوى 10221.14 نقطة.



بورصة السعودية ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 1.87% رابحًا 187.95 نقطة ليغلق عند مستوى 10221.14 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.25% خاسرًا 46.01 نقطة ليغلق عند مستوى 18541.83 نقطة، وبلغ حجم التداول 534.4 مليون سهم بقيمة 5.6 مليار ريال.

وصعد 17 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها البنوك بنسبة 3.42%، أعقبه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 3.07%، يليه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.39%، ثم قطاعي التأمين والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.7%، فيما تراجعت قطاعات الإعلام والترفيه، وتجزئة السلع الكمالية، والرعاية الصحية بنسبة 0.67%، 0.58%، 0.12%، على التوالي.

وقفز 178 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أمريكانا" بنسبة 12.41%، ثم سهم "تنمية" بنسبة 9.86%، ثم سهم "الحفر العربية" بنسبة 9.61%، وتراجع 34 سهمًا على رأسها سهم "تهامة" بنسبة 9.96%، ثم سهم "أسواق العثيم" بنسبة 3.92%، ثم سهم "اتحاد الخليج الأهلية" بنسبة 3.10%، فيما تصدر سهم "أمريكانا" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 1.3 مليار ريال سعودي.



بورصة البحرين انخفض المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.06% خاسرًا 1.05 نقطة ليغلق عند مستوى 1852.39 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.1 مليون سهم بقيمة 256.6 ألف دينار بحريني.

وهبط ببورصة البحرين قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 18.5% بضغوط تراجع سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.85%، ثم قطاع العقارات بنسبة انخفاض 13.26% بضغوط تراجع سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.63%، ثم قطاع المال بنسبة انخفاض 0.64% بضغوط هبوط سهمي بنك البحرين والكويت، وبيت التمويل الكويتي بنسبة 0.41%، 0.37%، على التوالي.

فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة نمو 33.41% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة ترافكو بنسبة 7.69%، وصعد سهم بنك السلام بنسبة 1.04%.



بورصة قطر ونزل المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 1.61% خاسرًا 183.40 نقطة ليغلق عند مستوى 11184.14 نقطة، وبلغ حجم التداول 110 مليون سهم بقيمة 1.3 مليار ريال عبر تنفيذ 17210 صفقة، وتراجع 30 سهمًا، وارتفع 16 سهمًا، واستقرت 4 أسهم.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها الصناعات بنسبة 1.52%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.10%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.83%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.68%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.32%، وأخيرًا قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.18%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 2.02%.



بورصة الكويت كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.36% خاسرًا 26.75 نقطة ليغلق عند مستوى 7384.85 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.38% خاسرًا 31.60 نقطة ليغلق عند مستوى 8221.31 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.27% خاسرًا 15.52 نقطة ليغلق عند مستوى 5661.15 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.57% خاسرًا 33 نقطة ليغلق عند مستوى 5804.26 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 137.1 مليون سهم بقيمة 46.3 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 7367 صفقة، وهبطت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها المواد الأساسية بنسبة 0.86%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.82%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.72%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.66%، ثم قطاعي العقار، والمنافع بنسبة 0.57%، 0.53%، على التوالي، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.46%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.3%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.26%، فيما ارتفعت قطاعات التكنولوجيا، والرعاية الصحية، والتأمين، والسلع الاستهلاكية بنسبة 6.86%، 2.06%، 0.23%، 0.2%، على التوالي.



بورصة أبو ظبي وانخفض مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 1.064% خاسرًا 107.61 نقطة ليغلق عند مستوى 10010.85 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.526 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 327.2 مليون سهم، بقيمة 1.6 مليار درهم، عبر تنفيذ 19.6 ألف صفقة.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها المواد الأساسية بنسبة 3.13%، أعقبه قطاع المرافق بنسبة 3.12%، يليه قطاع العقارات بنسبة 2.64%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.91%، وأخيرًا قطاعي التقديري للمستهلك، والطاقة بنسبة 0.77%، 0.65%، على التوالي، فيما ارتفع قطاعي الرعاية الصحية، والاتصالات بنسبة 1.15%، 0.03%، على التوالي.

وارتفع 18 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "البنك التجاري الدولي" بنسبة 14.9%، ثم سهم "شركة فودكو الوطنية للمواد الغذائية" بنسبة 12.5%، ثم سهم "شركة صناعات أسمنت الفجيرة" بنسبة 10.42%، وتراجع 41 سهمًا على رأسها سهم "مجموعة أرام" بنسبة 10%، ثم سهم "أي دي سي كوربوريشن للاستحواذ-الأذونات" بنسبة 9.37%، ثم سهم "شركة كيو القابضة" بنسبة 9.22%، فيما تصدر سهم "مجموعة أرام" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 300.1 مليون درهم.



بورصة دبي وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.50% خاسرًا 16.88 نقطة ليغلق عند مستوى 3300.39 نقطة، وبلغ حجم التداول 193 مليون سهم محققة ما قيمته 316.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 6567 صفقة لعدد 38 سهمًا.

وانخفضت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها المرافق العامة بنسبة 1.75%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.39%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.7%، وأخيرًا قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.45%، فيما ارتفعت قطاعات المواد، والعقارات، والصناعة بنسبة 14.78%، 0.57%، 0.49%، على التوالي.

وزاد 11 سهمًا على رأسها شركة الأسمنت الوطنية بنسبة 14.78%، ثم سهم بنك السلام بنسبة 5.37%، وتراجع 22 سهمًا على رأسها الشركة الوطنية الدولية القابضة بنسبة 5.59%، ثم سهم شيميرا ستاندرد أند بورز الإمارات يوسيتس المتداول بنسبة 4.81%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 11.9 مليون ورقة بقيمة 72.9 مليون درهم.