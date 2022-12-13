"شباب يدير شباب".. كفر الشيخ يستكملون فعاليات برنامج " تعلم" بالمدارس

شهدت مدرسة هدى شعراوي التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمي، تدريبات فريق شباب يدير شباب بمحافظة كفر الشيخ، مشروع learn " تعلم بالمدارس، لمواجهة التنمر، التطوع، إدارة الوقت، بمعدل تدريبي يوم واحد فقط لكل مدرسة، كما شهدت مدرسة الوحدة العربية، أمس أولى التدريبات بالأمس برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن فريق شباب يدير شباب هو أكبر فريق تطوعي بوزارة الشباب والرياضة و لديه فكر ورؤية لخدمة المجتمع.

وأضاف أن تدريب " تعلم " الذى تقدمه المديرية من خلال شباب يدير شباب للطلاب في المدارس يقدم محتوى هادف فى مواجهة التنمر لتوعية النشء بالمدارس على نبذ العنف و الإمتناع عن التنمر على الآخرين لمنع مظاهر العنف اللفظي والآثار الضارة على العلاقات فيما بينهم وخلق مشكلات و ضغوط نفسية على الأطفال.

يقدم فريق شباب يدير شباب برنامج " تعلم "بالمدارس بمشاركة الفريق في المحافظة بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب و متابعة تنفيذ محمود الصاوى، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى بالمديرية و فريق عمل الإدارة.