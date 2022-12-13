سويسرا: مخاطر نقص الكهرباء حقيقية وتتطلب مراجعة نظام الطاقة

كتب- وكالات

أعلنت السلطات السويسرية، أن مخاطر نقص الكهرباء في البلاد حقيقية وتتطلب مراجعة نظام الطاقة بها.

ووفق بيان له، قال المجلس الفيدرالي السويسري، إن مخاطر نقص الكهرباء في سويسرا حقيقية، مشددا على أن البلاد بحاجة إلى مراجعة نظام الطاقة الخاص بها لضمان أمن إمداداتها على المدى الطويل.

وقال المجلس في تعليق على دراسة حول مستقبل الطاقة لعام 2050، نشرها موقع "سبوتنيك"، إنه "لم يعد من الممكن اعتبار أمن الطاقة أمرًا مفروغًا منه، وخطر نقص الطاقة حقيقة مريرة".

وتُظهر الدراسة، التي أجرتها جمعية شركات الكهرباء السويسرية "VSE" بالاشتراك مع معهد أبحاث إمبا، كيف يمكن أن تبدو إمدادات الطاقة في سويسرا بحلول عام 2050 بناءً على سيناريوهات مختلفة، لافتة إلى أن سويسرا تحتاج من أجل تأمين إمدادات الطاقة، إلى تحويل نظام الطاقة الخاص بها، وفقًا للدراسة.

وقال البيان: "من دون تسريع هائل في التوسع في السعة الجديدة وزيادة هائلة في الكفاءة والتحويل المركّز وتوسيع الشبكات والتبادل الوثيق للطاقة مع أوروبا، لن نحقق أهداف الطاقة والمناخ".

وتعتمد سويسرا على الواردات لتغطية 79% من إجمالي الطلب على الطاقة الأولية البالغ 259 تيراواط/ ساعة، ومع ذلك، من المتوقع أن تنخفض هذه الحصة إلى 30-42% من إجمالي الطلب على الطاقة الأولية البالغ 115-132 تيراواط/ ساعة في عام 2050، وبالتالي تقليل "الاعتماد المطلق على الواردات بمعامل من 4 إلى 6"، وفقًا للدراسة.