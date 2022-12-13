سقوط سيدة وزوجها بحوزتهما كيلو ونصف حشيش قبل ترويجها فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، من إلقاء القبض على ربة منزل تبلغ من العمر 34 سنة وزوجها العامل يقيمان بدائرة قسم شرطة طهطا شمالى محافظة سوهاج وبحوزتهما كيلو ونصف مخدر الحشيش ومطواة وسنجة و2 هاتف محمول ومبلغ مالى.

جاءت الحملة بإشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مدير أمن سوهاج، واللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، ومساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات.

وترجع الواقعة إلى ورود معلومات للواء عمرو البندارى مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات "فرع سوهاج"، مفادها قيام ربة منزل وزوجها بالاتجار بالمواد المخدرة متخذ من دائرة قسم شرطة طهطا مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

بعرض المعلومات على محمد الضبع رئيس منطقة وسط الصعيد، قرر سرعة تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، والدفع بمأمورية من ضباط إدارة مكافحة المخدرات مدعمة بمجموعات قتالية لضبط المتحرى عنهما.

وكشفت التحريات الأولية التي قام العقيد أحمد حفنى المشنب رئيس فرع سوهاج بجمعها، بالاشتراك مع العقيد مصطفى الشندويلى رئيس فرع مكافحة المخدرات بالمديرية و المقدم أحمد عزت مفتش مباحث قسم شرطة طهطا والرائد محمد صفوت رئيس مباحث قسم مباحث طهطا ربة منزل وزوجها بدائرة القسم بالإتجار بالمواد المخدرة.

عقب استصدار إذن النيابة قامت مأمورية من ضباط الإدارة بالإشتراك وضباط إدارة البحث الجنائي وأسفرت عن ضبط "ه . ج . ف" 34 سنة وزوجها "م . ج . ه" يقيمان ببندر طهطا وبحوزتهما كيلو ونصف الكيلو من مخدر الحشيش ومطواة وسنجه و2 هاتف محمول ومبلغ مالى 1000 جنيه، وتم التحفظ على المتحرى عنهما والمضبوطات.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه عملية الضبط أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.