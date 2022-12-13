"زراعة القمح والتحول الرقمى فى الإرشاد" ندوة بمديرية الزراعة بالغربية

الغربية - فريق محافظات

عقدت مديرية الزراعة بالغربية اليوم، ندوة عن محصول القمح والتحول الرقمى فى الإرشاد الزراعى وذلك لزيادة المستهدف من الرقعة الزراعية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية نحو الاكتفاء الذاتى من محصول القمح.

وأكد الدكتور خالد على أبو شادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية، فى بيان صحفى على تضافر الجهود لزيادة الكمية المنزرعة من محصول القمح الاستراتيجى وكيفية التحول الرقمى فى الإرشاد الزراعى من خلال وسائل التواصل الاجتماعى والتوسع فى البرامج الزراعية.

وتناولت الندوة إهتمام الدولة بالنهوض بمحصول القمح وزيادة الرقعة الزراعية المستهدفة المحصول مع الالتزام بالتوصيات الفنية التى تستهدف الزيادة المحصولية لوحدة الفدان، كما تناولت أيضا الجهود المبذولة نحو التحول الرقمى فى الإرشاد الزراعى من خلال الإرشاد الزراعى الرقمى من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وبرنامج احمى قمحك ومشروع العيادة الزراعية مما يقدم حلا جذريا لمشكلة الإرشاد الزراعى وتوصيل المعلومة الزراعية والتوصيات الفنية للمزارعين بشكل تقنى ورقمى من خلال توجو الدولة للتحول الرقمى واستراتيجية التنمية المستدامة.

حضر الندوة الدكتور خالد على أبوشادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية والدكتور جمال شعراوى رئيس الفريق العلمى للحملة القومية للقمح بمحافظة الغربية وبمشاركة الدكتور عطوة احمد عطوة مسؤول الإرشاد الرقمى بالحملة القومية للقمح وحضور الفريق البحث للحملة والإرشاد الرقمى ومديرى الإدارات الزراعية والتعاونية ومهندسى الإرشاد بمراكز المحافظة ومجموعة من مزارعى القمح المشاركين فى الحملة القومية للقمح.