روسيا: اعتقال أكثر من 400 أوكرانى عند الحدود.. وتدمير 12 من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة

أ.ش.أ

أعلن مركز المعلومات التابع للجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب اعتقال أكثر من 400 أوكراني عند نقاط التفتيش أثناء محاولتهم عبور الحدود الروسية.

وذكر بيان لمركز المعلومات التابع للجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 400 "قومي" أوكراني جرى اعتقالهم عند نقاط التفتيش أثناء محاولتهم عبور حدود الدولة الروسية.

وأشار البيان إلى أنه لم يُسمح لـ 1026 شخصًا آخرين ضالعين في أنشطة إرهابية بدخول الأراضي الروسية.

من ناحية أخرى، أكد عضو مجلس إدارة منطقة زاباروجيا، فلاديمير روجوف، اليوم أن الجيش الروسي دمر أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة الأوكرانية في منطقة زاباروجيا بوتيرة قياسية.

وقال روجوف في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم)، إن القوات الروسية دمرت حوالي 12 من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة، بما في ذلك منظومات "هيمارس"، و"مارس"، بالإضافة إلى محطات الرادار، ومستودعات الذخيرة.وأضاف أن "استخدام أسلحة عالية الدقة من قبل القوات الجوية الروسية يسهل من تدمير مواقع القوات والمستودعات الأوكرانية بدقة".

وفي سياق آخر، وجه الرئيس فلاديمير بوتين باتخاذ تدابير تهدف إلى الترويج لأبطال التاريخ والفولكلور الروسيين بما يتوافق مع القيم التقليدية، وإدراج دورات في تاريخ الأديان بمناهج الجامعات الروسية.

جاءت توجيهات الرئيس الروسي بعد لقائه بالمؤرخين وممثلي الديانات التقليدية في روسيا، حيث نُشر مرسوم رئاسي ينص على ضرورة اتخاذ الحكومة الروسية التدابير المناسبة للترويج لأبطال التاريخ والفولكلور الروسيين الذين يلبون القيم التقليدية، بما في ذلك استخدام صور هؤلاء الأبطال في إنتاج المنتجات والسلع الاستهلاكية الجيدة والمطبوعات التذكارية وغيرها من المنتجات.

كما كلف وزارة التعليم والعلوم مع اللجنة المشتركة بين إدارات التعليم التاريخي ورابطة "المجتمع التاريخي الروسي، وبمشاركة السلطات التنفيذية الفدرالية ذات الصلة، بالنظر في تطوير وتنفيذ دورات تدريبية في برامج الجامعات عن تاريخ الأديان في روسيا، وتقديم تقرير بذلك بحلول 15 مارس المقبل.