رئيس الحكومة الجزائرية يشارك في القمة (الأمريكية - الإفريقية) الثانية بواشنطن

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يشارك رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن، اليوم الثلاثاء، في القمة الأمريكية - الأفريقية الثانية، التي تستضيفها العاصمة الأمريكية واشنطن، والتي تستمر على مدار ثلاثة أيام.



وتأتي هذه القمة بعد أشهر من زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى عدد من الدول الإفريقية، من بينها الجزائر؛ والتي أعلن خلالها عن السياسة الأمريكية الجديدة تجاه إفريقيا، التي تتضمن تكثيف الفرص الاستثمارية ودعم مساعي المحافظة على المناخ وضمان الانتقال العادل للطاقة.



وستركز النقاشات، خلال أعمال هذه القمة، على تعزيز الشراكة الاقتصادية ودعم جهود تكريس قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والتخفيف من آثار الأزمة الصحية الناتجة عن وباء "كوفيد-19"، والأوبئة المستقبلية، بالإضافة الى تعزيز الأمن الغذائي، وتعزيز السلام والأمن، وبحث مدى الاستجابة للجهود الرامية إلى مجابهة أزمة المناخ وتعزيز العلاقات مع النخب والكفاءات الإفريقية.



وستجمع القمة بين الحكومات الإفريقية والمجتمع المدني وممثلي الجاليات من مختلف أنحاء الولايات المتحدة والقطاع الخاص في محاولة لبلورة رؤية مشتركة لمستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة وإفريقيا.