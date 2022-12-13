حملات بيطرية للتفتيش على محال الجزارة والمطاعم ومنافذ بيع اللحوم بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بأهمية الحفاظ على صحة المواطنين والمتابعة المستمرة للتأكد من جودة المنتجات المقدمة لهم وخاصة اللحوم.

وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، عن طريق قسم التفتيش ومدير المخلفات والجلود، بتنفيذ حملة تفتيش؛ للمرور على محال الجزارة واللحوم، بنطاق حيّ ثالث مدينة الإسماعيلية.

وخلال الحملة، تم المرور على محال الجزارة وتم التنبيه على تغطية اللحوم خارج المحل والنظافة داخل محلات الجزارة والذبح داخل المجازر الحكومية.

كذلك تم المرور على بعض المطاعم ومنافذ بيع اللحوم وتم التنبيه على وضع صلاحية للمنتجات وعلى طرق الحفظ والتبريد.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر لمنفذ بيع لحوم؛ نتيجة مخالفته لبعض الاشتراطات الصحية.