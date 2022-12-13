حبس مزارع الشرقية المتهم بإشعال النيران فى زوجته وحفيدته 4 أيام

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى ههيا للحروق بوصول طفلة مصابة بحروق في أنحاء متفرقة بالجسد.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الطفلة إثر نشوب مشادة بين جدها البالغ من العمر 55 عاما وجدتها، وتطور الأمور إلى سكب الجد بنزين على زوجته وإشعال النيران فيها، فيما تصادف وجود الطفلة رفقة والدتها وقت المشادة وسكب البنزين على جدتها فطالتها النيران وأحدثت إصابتها، فيما كانت إصابات الجدة طفيفة.

تم ضبط الجد المتهم والتحفظ عليه تحت تصرف جهات التحقيق، التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.