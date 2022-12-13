حبس المتهمين بالتسبب فى سقوط عامل من أعلى الدائرى فى الهرم 4 أيام

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهمين بالتسبب في سقوط عامل من أعلى الطريق الدائرى فى الهرم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة والاستماع إلى شهود عيان الحادث لكشف ملابسات القضية.

وكلفت النيابة العامة الطبيب الشرعى بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط أحد الأشخاص من أعلى الطريق الدائري في الهرم، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بإجراء التحريات تبين أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه وبين 3 عمال زملائه في العمل، بسبب خلافات بينهم، مما دفعهم للاعتداء عليه والتسبب في سقوطه من أعلى الطريق الدائري.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتى أمرت بما سبق.