جهاز المخلفات يبحث بدائل قش الأرز لتشغيل مصنع إنتاج "البيوجاز" فى الدقهلية

كتبت منال العيسوي

أكد الدكتور طارق العربى رئيس جهاز المخلفات الصلبة بوزارة البيئة ، أن مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة التابعة للوزارة، تبدأ حاليا وضع تصور للمخلفات التى يمكن استخدامها كبديل قش الارز، لتشغيل مصنع انتاج الغاز الحيوى بمركز "تمى الأمديد" بمحافظة الدقهلية، بالأشهر التى تكون خارج موسم قش الارز، بعد معاينة المؤسسة للمصنع لوضع مقترحات اعادة تشغيله بما يتناسب مع المتطلبات الحالية.

وتعود قصة مصنع مركز "تمي الأمديد" بمحافظة الدقهلية في دلتا مصر، إلى بدء المحاولات الحكومية للاستفادة من قش الأرز لإنتاج "البيوجاز"، حيث تم إنشاء مصنع لإنتاج الغاز بكفر الأمير التابع لمركز "تمي الأمديد" بمحافظة الدقهلية، وكان تم توقف العمل به بعض الوقت خلال عام 2006 ، حيث أن فكرة الاستفادة بقش الأرز في محافظة الدقهلية، بدأت بمقترح تقدمت به وزارة البيئة إلى المحافظة، للاستفادة من قش الأرز، في إطار محاربة السحابة السوداء والقضاء عليها، لاستخدامه في إنتاج الغاز وتوصيله للمنازل على جميع قرى المحافظة، وخصصت محافظة الدقهلية مساحة فدانين بقرية كفر الأمير بمركز تمي الأمديد وتم تشغيل المصنع تجريبيا خلال عام 2004 بتكلفة وصلت 2.3 مليون جنيه تحملتها وزارة البيئة.

وتم عقد اجتماع بتاريخ 17/7/2016 بين ممثلين عن وزارة البيئة ومحافظة الدقهلية لبحث تشغيل المصنع مرة أخرى أو استرداد الأرض، وانتهى الأمر إلى إصدار قرار تحت رقم 2860 لسنة 2016، تضمن تشكيل لجنة تابعة لكلية الهندسة وتم معاينة المصنع فى يوم 8/2/2017، أثبت أن التوقف ناتج عن وجود ثقب و تآكل داخل الخزان الداخلي للغاز، وأن بعض مكونات الخزان تالفة وتحتاج إلى تغيير، إضافة أن الفلاتر الموجودة لا تقوم بعمليات التنقية.

وفى إطار محاولات التشغيل بعد إجراء اللجنة مقابلات مع أصحاب المنازل المستفيدة من الغاز، انتهت إلى ضرورة إجراء صيانة شاملة لإصلاح الماكينات التالفة أو تغييرها، مع مراعاة جودة الغاز الناتج، والتأكد من خلوه من الروائح، وتزويد الوحدة بوسائل أمان.