جمارك مطار شرم الشيخ تحبط محاولة تهريب كميات من المواد المخدرة

تمكن رجال جمارك مطار شرم الشيخ الدولى من إحباط محاولة تهريب كميات من المواد المخدرة، وفى أثناء إجراءات التفتيش للرحلة التركية القادمة من اسطنبول على رحلة الطيران رقم 0698 من مطار اسطنبول إلى مطار شرم الشيخ الدولي فجر اليوم الثلاثاء الموافق 13/12/2022.

وشتبه أحمد مهران مأمور اللجنة الجمركية في راكب إسباني الجنسية نظرا لارتباكه وبفحص حقائبه بواسطة جهار ( الاكس راي ) والمعين عليه د محمد شلبي مأمور الفحص أفاد بوجود كثافات لبذور متماثلة الحجم وبالعرض علي أحمد سليم مدير إدارة الجمرك، أمر بتكليف أحمد أبو زيد مأمور الجمرك بتفتيش أمتعة الراكب، حيث أسفر التفتيش عن وجود ما يقارب 3 كيلو جرامات ونصف من بذور نبات الماريجوانا المخدر وكمية ما تقارب 3 جرام من نبات الحشيش المخدر، و8 عيدان من أعواد البخور المخلوطة بالمواد المخدرة مخبأة بعناية داخل طيات ملابسه، وذلك بحضور محمد شقران وسلامة شاهين من قوة الأمن الجمركي بمطار شرم الشيخ الدولى، مستغلا الراكب التيسرات والتسهيلات الجمركية في المناسبات وزيادة الأفواج السياحية بمدينة شرم الشيخ والازدحام الشديد إلا أن يقظة رجال الجمارك احبطت ذلك والذي يعتبر مخالف لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020

وعلي الفور قرر الدكتور أحمد حسين مدير الإدارة العامة لجمارك الفروع بجنوب سيناء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 17 لسنة 2022 وتحرير المضبوطات، كما تم العرض على المستشار السلمى سلمان رئيس الاداره المركزية لجمارك سيناء.

ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة علي علي المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.