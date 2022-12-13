اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 11:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على محطات القطار الخفيف التى تعمل حاليا

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 11:32 م
تعرف على محطات القطار الخفيف التى تعمل حاليا القطار الكهربائى الخفيف LRT
كتب: سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مؤخرا أعلنت الشركة المشغلة للقطار الكهربائى الخفيف LRT تشغيل 3 محطات جديدة بخط القطار من السلام للعاصمة الإدارية الجديدة، وفى النقاط التالية نوضح المحطات التي تعمل الآن ويصلها القطار بخط القطار الخفيف.

المحطات هى : " عدلى منصور التبادلية - العبور - المستقبل - الشروق - هليوبوليس الجديدة - بدر - الروبيكى - حدائق العاصمة - مطار العاصمة "

ومشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT "السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية "  بطول 105 كم و19 محطة حيث يربط بين القاهرة الكبرى وعدد 9 مدن عمرانية جديدة ( العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة – بدر – المنطقة الصناعية – العبور الجديدة – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة ) ويجري حالياً تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة بطول 35 كم بعدد 7 محطات.

 


القطار الكهربائي

مترو العاصمة

مترو الشروق

مترو بدر

محطات القطار الخفيف



الموضوعات المتعلقة

أحدث وسائل نقل تعمل فى مصر.. اعرف الفرق بين القطار الكهربائى الخفيف والسريع

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 12:00 م

الفرق بين القطار الكهربائى الخفيف والقطار السريع.. الـ"LRT" يعمل من السلام للعاصمة الإدارية ويتم استكماله للعاشر من رمضان.. و"فائق السرعة" يختصر وقت الرحلة للنصف ويربط جميع المحافظات ويعمل لأول مرة فى مصر 2024

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 08:00 ص

تشغيل 3 محطات جديدة بالقطار الكهربائى الخفيف اليوم

الأحد، 11 ديسمبر 2022 09:31 ص

أخبار 24 ساعة.. تشغيل 3 محطات جديدة بالقطار الكهربائى الخفيف

الأحد، 11 ديسمبر 2022 12:00 ص

غدا تشغيل 3 محطات جديدة بالقطار الكهربائى الخفيف

السبت، 10 ديسمبر 2022 06:27 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة