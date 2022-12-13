تعرف على محطات القطار الخفيف التى تعمل حاليا

كتب: سيد الخلفاوى

مؤخرا أعلنت الشركة المشغلة للقطار الكهربائى الخفيف LRT تشغيل 3 محطات جديدة بخط القطار من السلام للعاصمة الإدارية الجديدة، وفى النقاط التالية نوضح المحطات التي تعمل الآن ويصلها القطار بخط القطار الخفيف.

المحطات هى : " عدلى منصور التبادلية - العبور - المستقبل - الشروق - هليوبوليس الجديدة - بدر - الروبيكى - حدائق العاصمة - مطار العاصمة "

ومشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT "السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية " بطول 105 كم و19 محطة حيث يربط بين القاهرة الكبرى وعدد 9 مدن عمرانية جديدة ( العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة – بدر – المنطقة الصناعية – العبور الجديدة – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة ) ويجري حالياً تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة بطول 35 كم بعدد 7 محطات.