تطعيم 911 ألف طفل وطفلة ضمن مبادرة التطعيم ضد شلل الأطفال بالقليوبية..صور

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، الانتهاء من تطعيم 910890 طفلا وطفلة، ضمن مبادرة وزارة الصحة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، خلال أول يومين من المبادة، من إجمالي المستهدف بالمحافظة والذي يبلغ 1084795 طفل وطفلة، بنسبة وصلت 84%، وتواصل الفرق الطبية حاليا أعمالها للانتهاء من المستهدف بالكامل بقرى ومدن المحافظة.

وكان قد دشن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الأحد الماضي، حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالمركز الطبى بمدينة بنها والتى تنظمها مديرية الصحة بالقليوبية، وذلك من عمر يوم وحتى 5 سنوات، وذلك اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 11 ديسمبر وحتى الأربعاء 14 ديسمبر 2022، بجميع قري ومدن ومراكز المحافظة، وذلك بحضور الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة، والمهندس على عبد الستار رئيس مدينة بنها، حيث يصل عدد الأطفال المستهدف تطعيمهم خلال الحملة إلى 1084795 طفل وطفلة.

وأكد الهجان، على قيام مديرية الصحة بعمل تقرير يومى خلال فترة التطعيم وبيان المشكلات ليتم حلها بسرعة مشيرا إلى أن إستراتيجية الحملة التى ستقوم بتنفيذها مديرية الصحة بالقليوبية تتضمن الدفع بفرق متنقلة من منزل إلى منزل بالمناطق الحضرية والريفية بالإضافة إلى الفرق الثابتة بالحضانات والأسواق العامة ومواقف السيارات والقطارات والمنشآت الصحية "مراكز حضرية، مكاتب صحية، مراكز رعاية الأمومة والطفولة والمستشفيات العامة والمركزية".

وأكد الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة، أن المديرية استعدت لتنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من خلال انتشار 2712 فرقة طبية بنطاق دائرة المحافظة، مقسمة إلي 353 فرقة ثابتة متوفرة بجميع الوحدات الصحية ومكاتب الصحة والمراكز الطبية، بالإضافة إلي إنتشار 2359 فرقة متحركة للتطعيم من منزل إلي منزل للوصول إلي جميع الأطفال المستهدفين.



الفرق الطبية المشاركة بالحملة بالقليوبية



الفرق الطبية تجوب القري والمدن



الفرق المشاركة بالحملة في القليوبية



جانب من أعمال الحملة



جانب من عمل الحملة



خلال تطعيم الأطفال بالحملة



خلال تطعيم الأطفال



طرق الأبواب بالحملة



