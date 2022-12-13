تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، وتم تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 860 شاحنة و 64سيارة.

وأكدت الهيئة أن شملت حركة الواردات 5 الاف طن بضائع، 433 شاحنة و 50 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 427 شاحنة و 14 سيارة

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين الحرية ودليلة بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية ودليلة وغادرت السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس.

كما تم تداول 1200 طن بضائع عامة ومتنوعة 125 شاحنة بميناء نويبع حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر )للسفينة سينا، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1227 راكب بموانئها.





