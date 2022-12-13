تأجيل محاكمة تشكيل عصابى تخصص فى خطف أطفال الشوارع بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمير عادل رمزي، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب، تأجيل محاكمة 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى خطف واستغلال الأحداث المشردين وسرقتهم كرها عنهم، لجلسة باكر لاستكمال المرافعة عن المتهم الثالث.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 5943 لسنة 2013 جنح قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1382 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "أحمد ح م "، 45 سنة، ميكانيكي سيارات، مقيم فى بيجام قسم أول شبرا الخيمة، و"محمد أ ع"، 30 سنة، بائع متجول، ومقيم بترعة الشابوري قسم ثان شبرا الخيمة، و"محمود ص م"، 27 سنة، عامل، ومقيم بمنشية عبد المنعم رياض بقسم أول شبرا الخيمة، بخطف وآخر مجهول المجني عليها قاصر تدعى "عنايات ط.ع"، بطريق الإكرا بأن قاموا بالإمساك بها عنوة واصطحابها بعيدا عن الأهالى لمكان مهجور.

وتابع أمر الإحالة، أنه اقترن ذلك بتهديدها باستخدام أسلحة بيضاء وقد تمكنوا بذلك من شل مقاومتها ومعاشرتها معاشرة الأزواج على النحو الثابت بالتحقيقات، وسرقا الأموال المملوكة للمجنى عليها سالفة الذكر بطريق الإكراه بأن قاما بإشهار أسلحة بيضاء في وجهها مما ترتب عليه من الرعب في نفسها.