بولندا: ارتفاع عدد الفارين من أوكرانيا إلى 8 ملايين و364 ألف لاجئ

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أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى 8 ملايين و364 ألف لاجئ منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

وذكرت الوكالة - حسبما نقل راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن نحو 18 ألفا و700 لاجئ وصلوا من أوكرانيا أمس الاثنين، فيما غادر نحو 21 ألف لاجئ إلى أوكرانيا، ليبلغ إجمالي العائدين أكثر من 6.53 مليون شخص.

وقد مررت بولندا في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية، ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.