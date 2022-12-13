بنك الصين يدرج سندات بقيمة 300 مليون دولار فى ناسداك دبى

كتب هانى الحوتى

أدرج بنك الصين، سندات بقيمة 300 مليون دولار في ناسداك دبي، اليوم الثلاثاء، وتُعد هذه هي المرة الثانية التي يُدرج فيها بنك الصين سنداته في البورصة المالية الدولية للمنطقة، إذ سبق أن أدرج سندات بقيمة ملياري رنمينبي (322.4 مليون دولار) في العام 2015، الأمر الذي يعكس الدور الحيوي الذي تلعبه ناسداك دبي في تقوية الصلات بين أسواق المال في دبي والصين.

تولى فرع بنك الصين في دبي مسؤولية إصدار السندات الجديدة عند عائد 4.84٪ وهي تستحق في العام 2025. وهذه هي المرة الأولى التي يُدرج فيها فرع بنك الصين في دبي سندات في ناسداك دبي، إذ أن الإدراج السابق للبنك شمل سندات صادرة عن فرعه في أبو ظبي. ويأتي هذا الإصدار، الحائز على تصنيف "A" من قِبل وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، ضمن برنامج بنك الصين لإصدار سندات بقيمة إجمالية قدرها 40 مليار دولار. وسوف يستخدم البنك حصيلة الإصدار لتمويل أنشطته المؤسسية العامة.

وتعليقاً على ذلك، قال لي شيو هانج القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي: "سجلت العلاقات الصينية الإماراتية تطوراً ملفتاً وتعاوناً مثمراً في المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية منذ قيام الرئيس شي جين بينج بزيارة دولة تاريخية إلى الإمارات العربية المتحدة في العام 2018، وقيام الدولتين بوضع أسس علاقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة. ويوفر مركز دبي المالي العالمي منصةً جيدةً لتعزيز حضور المؤسسات المالية الصينية في منطقة الشرق الأوسط.

يقدم إدراج سندات بنك الصين فرع دبي في ناسداك دبي دليلاً ملموساً على دور بنك الصين في تنفيذ استراتيجية "الحزام والطريق"، كما أنه بمثابة خطوة ناجحة جديدة على طريق التعاون الوثيق بين الصين والإمارات العربية المتحدة، وسوف تواصل الدولتان السعي الحثيث نحو مستقبل أكثر ازدهاراً للعلاقات الصينية الإماراتية."

وقد رفع الإدراج الجديد قيمة السندات الصادرة عن مؤسسات صينية والمُدرجة حالياً في ناسداك دبي إلى 7.5 مليار دولار من خلال 13 إصداراً.

وبدوره، رحب حامد علي، الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي وسوق دبي المالي بإدراج السندات الجديدة الصادرة عن بنك الصين في بورصة ناسداك دبي، مُشيراً إلى أن هذه الخطوة تُدلل على النمو المتسارع للعلاقات بين أسواق رأس المال في المنطقة والصين.

وأضاف: "تُقدم مُعاودة بنك الصين لإصدار وإدراج السندات في ناسداك دبي مؤشراً جديداً على حرص أعداد متزايدة من المؤسسات الرائدة في الصين على الاستفادة من البنية التنظيمية عالمية المستوى للبورصة لتنفيذ خططهم ذات الصلة بجمع السيولة والتواصل مع المستثمرين العالميين. ونحن ملتزمون بمواصلة عملنا الدؤوب لتعزيز دور دبي الحيوي كمركز رئيسي لأنشطة المؤسسات المالية الصينية والعالمية من خلال ربط الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالصين والأسواق العالمية الأخرى بما يخدم مصالح كافة المتعاملين".

ورفع الإصدار الجديد، الذي تم إدراجه في ناسداك دبي يوم 6 ديسمبر 2022، القيمة الإجمالية لأدوات الدين المدرجة في البورصة المالية الدولية للمنطقة إلى 111.6 مليار دولار، مما يُعزز مكانة دبي الرائدة كمركز حيوي عالمي لأسواق رأس المال.