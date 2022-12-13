بدء أول إضراب قطارات فى بريطانيا لمدة 48 ساعة مع استمرار الخلاف حول الأجور

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن ركاب القطارات فى بريطانيا يستعدون للاضطراب مع بدء أول إضراب للسكك الحديدية لمدة 48 ساعة في الأسبوع اليوم الثلاثاء في خلاف استمر لأشهر حول الأجور والامتيازات.

وسيضرب حوالي 40 ألف عامل يومي الثلاثاء والأربعاء ، وكذلك يومي الجمعة والسبت، بعد أن صوتت RMT أكبر نقابة للسكك الحديدية في المملكة المتحدة، على رفض العرض الأخير من الحكومة.

قال وزير النقل، مارك هاربر، إن البريطانيين يواجهون "عيد ميلاد افتراضي" آخر على غرار عيد الميلاد أثناء الوباء، ولكن هذه المرة نتيجة الإضراب الصناعي، مع مزيد من التعطيل المخطط له في وقت لاحق من هذا الشهر وأوائل يناير.

وقال لـ جي بي نيوز: "ستجبر إضرابات السكك الحديدية هذه بعض العائلات على الاحتفال بعيد ميلاد افتراضي آخر وأعتقد أن هذا أمر مروع عندما يكون لدى النقابات عرض أجر معقول للغاية". وقال إن العرض "يتماشى مع نوع الزيادات في الأجور التي تحدث في القطاع الخاص".

مع بدء الإضرابات التي قام بها أعضاء نقابة السكك الحديدية فى شبكة السكك الحديدية و14 مشغل قطار ، من المتوقع أن يتم تشغيل حوالي خمس خدمات القطارات في جميع أنحاء البلاد في تلك الأيام.

وستعمل القطارات بين الساعة 7.30 صباحًا و 6:30 مساءً مع خدمة مخفضة على الخطوط الرئيسية بين المدن والمناطق الحضرية ، مع عدم وجود قطارات على الإطلاق في الكثير من المناطق الريفية في إنجلترا واسكتلندا وويلز.

حذرت شركة شبكة السكك الحديدية من أن القطارات الأولى ستبدأ في وقت لاحق وأن القطارات الأخيرة ستغادر قبل ذلك بكثير. يجب توقع حدوث اضطراب أيضًا في صباح اليوم التالي لكل إضراب.