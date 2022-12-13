انقطاع مياه الشرب عن مدينة طوخ 5 ساعات مساء اليوم لغسيل الشبكات

وقالت الشركة، في بيان لها، إن الانقطاع نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور، وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

في وقت سابق، تفقد المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، مركز خدمة عملاء جنوب الخانكة، لمتابعة انتظام سير العمل واستمع رئيس الشركة لمجموعة من العملاء للاطمئنان عن مدى رضائهم عن مستوى الخدمة المقدم والوقوف على أي مشكلات والاهتمام بمنظومة التحصيل وتعظيم الإيرادات.

وأوضح أن مركز خدمة العملاء هو المَعنى برفع كفاءة الخدمة المقدمة للعملاء، وكذا تيسير الإجراءات في التعامل مع المواطنين، والتيسير على العملاء بجميع المناطق أثناء تغيير العدادات، على أن تكون العدادات الجديدة مسبقة الدفع، بالاضافة إلى التيسير على المواطنين طرق شحن العداد والتخلص من مشكلات التراكمات وعدم مطابقة القراءات المدونة مع الاستهلاك الفعلي، بالإضافة إلى آلية الشحن من خلال كروت الشحن المفعلة حاليا بمراكز خدمة العملاء بجميع الشركات التابعة.

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة القليوبية، قطع مياة الشرب عن مدينة طوخ، اعتبارًا من الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، الموافق 13 - 12 - 2022، وحتى الساعة الواحدة صباحًا.