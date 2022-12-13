اندلاع حريق فى سيارة ملاكى على طريق الكورنيش ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

شب حريق داخل سيارة حديثة بشكل مفاجئ أثناء توقف قائدها فى إحدى إشارات المرور بطريق كورنيش النيل بمدينة بني سويف، وأسفر الحريق عن تفحم السيارة ونجاة قائدها وصديقه، بينما تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف بالتعاون مع الأهالى من إخماد الحريق والسيطرة على النيران.

وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حريق في سيارة ملاكي أثناء سيرها بطريق كورنيش النيل، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه سيارات الحماية المدنية بمديرية الأمن تجاه الحريق وإخماده.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية الأمن من إخماد النيران التي أتت على السيارة بأكلمها وتسببت في تفحمها، دون إصابة قائدها أو مرافقه وجرى تحرير محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكشفت التحريات الأولية وأقوال قائد السيارة الذي يدعى "محمد . م" أن السيارة موديل 2021، وأنه أثناء توقف قائدها في إحدى الإشارات بطريق كورنيش النيل ببني، تصاعدت منها الأدخنة بشكل مفاجىء قبل أن تشتعل السيارة بشكل كامل.

وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتي طلبت تقرير المعمل الجنائي بمديرية أمن بني سويف والمهندس الفني بإدارة المرور لبيان سبب اشتعال النيران بالسيارة.