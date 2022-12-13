المديريات التعليمية تحدد ضوابط عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل

كتب محمود طه حسين

أرسلت المديريات التعليم ية، خطابا للإدارات بشأن ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل للعام الدراسي الحالي 2022-2023، مشددة على ضرورة الالتزام بأقصى درجات الانضباط للعاملين بالمدارس خلال هذه الفترة، وعقد الامتحانات بالفترة الصباحية لجميع المدارس ويتم التنسيق مع المراحل ومجالس الأمناء ومشاركة مجلس الأمناء في وضع حلول للمشكلات التي قد تحدث.

وطالبت المديريات ألا يزيد عدد الطلاب باللجنة عن 20 طالبا من ذات الصف أو صفيين دراسيين تنفيذا للإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمراض، ووضع جدول معلن بمواعيد الامتحانات العملي لمادتي العلوم والحاسب الآلي والتقييمات العملية للأنشطة التربوية اللاصيفية والمهام الأدائية والتقويم في ضوء التعليمات المرسلة والقرارات الوزارية الملزمة وسرعة الانتهاء منها مع متابعة التوجيهات الفنية والتأكد من عدم وجود موانع لأعضاء لجنة النظام والمراقبة وواضعي الأسئلة واستيفاء الشروط القانونية لجميع المشاركين لأعمال الامتحانات، وإرسال كشف الأقارب المرحلة الإعدادية والثانوية وقيام كل مرحلة بسرعة اتخاذ اللازم حيال ذلك.

وشددت المديريات التعليمية على ضرورة تدريب الطلاب على حل نماذج الامتحانات المختلفة، وسرعة إعلان جدول الامتحانات بمكان واضح للطلاب وأولياء الأمور وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وبخاصة المرحلة الثانوية والتوقيع بالعلم بكشوف وفق النماذج.