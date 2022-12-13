المجزر الآلى فى دمياط مشروع يضمن تطوير الإنتاج الحيوانى.. انفوجراف‎‎

دمياط - هيثم مراد

تابع اليوم اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية برفقة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، معدلات تنفيذ مشروع "المجزر الآلي" والذى تشهده المحافظة هذه الأثناء.

وأكد وزير التنمية المحلية، أهمية هذا المشروع فى تطوير الإنتاج الحيوانى، لافتا إلى أن هذا المشروع يأتى ضمن خطة متكاملة لرفع كفاءة المجازر على مستوى الجمهورية لضمان تقديم غذاء أمن المواطن وبأسعار مناسبة، مضيفا أن هناك توجيهات من قبل رئيس الجمهورية بشأن متابعة تنفيذ تلك المشروعات بكافة المحافظات.

ومن جانبها أضافت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن ها المشروع يعد نقلة حقيقية فى مجال إنتاج اللحوم ومصنعاتها، لافتة إلى انه يسهم فى توفير لحوم بجودة عالية وبأسعار مناسبة.

واضافت أيضا أن مشروع المجر الالى يساعد أيضا فى خلق فرص عمل متنوعة لشباب المحافظة فى عدد من المجالات، موضحة اهتمام الدولة برفع كفاءة المجازر من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

ويقدم اليوم السابع أبرز المعلومات عن مشروع المجزر الآلى بدمياط والتى جاءت على النحو التالى:

- المشروع مقام على مساحة 12 فدانا.

- يتضمن المجزر الآلى بدمياط 12 حظيرة.

- يتسع المشروع إلى تربية 2400 رأس ماشية.

- يتضمن المشروع أيضا انشاء مجزر حكومى واخر استثمارى.

- إنشاء محطة تدوير مخلفات حيوانية ومعالجة ثلاثية بطاقة 400م3 / اليوم

- وجود مصنع كومبست.

- توفير 8 منافذ استهلاكية ومخزن الأعلاف.