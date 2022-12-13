الصين تقيم دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة أمام منظمة التجارة العالمية

وذكرت وزارة التجارة الصينية - في بيان، أوردته شبكة (سي.جي.تي.إن.) الإخبارية الصينية، اليوم الثلاثاء، أن إقامة هذه الدعوى القضائية في منظمة التجارة العالمية يهدف إلى الدفاع عن حقوقها ومصالحها المشروعة من خلال الوسائل القانونية.

وأضافت أن "الولايات المتحدة كانت قد أقرت في يوليو الماضي مشروع قانون ضخم لتمويل الرقائق يصب 7ر52 مليار دولار في صناعة الرقائق المحلية، ويهدف مشروع القانون إلى تقييد تطوير أشباه الموصلات في الصين على أساس ما يسمى الأمن القومي".

وتابعت: "لقد عممت الولايات المتحدة مرارا مفهوم الأمن القومي في السنوات الأخيرة، وأساءت استخدام تدابير الرقابة على الصادرات، وأعاقت التجارة الدولية العادية للرقائق وغيرها من المنتجات".

وأعرب البيان عن أمل الصين في أن تتخلى الولايات المتحدة عن تحيزها، وتتوقف عن تعطيل تجارة منتجات التكنولوجيا الفائقة، بما في ذلك الرقائق الإلكترونية.

وبحسب شبكة "سي جي تي إن" الإخبارية الصينية، فإن منظمة التجارة العالمية قضت مؤخرا بأن الرسوم الجمركية الأمريكية لعام 2018، التي رفضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على واردات الصلب والألومنيوم تنتهك قواعد التجارة العالمية.