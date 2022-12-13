السجن المشدد 15 سنة لمتهم بالاتجار فى الشابو المخدر بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهم "ح.ا.م"، بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الشابو وجوهر المبثامقيتامين بدائرة مركز جهينة.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة مركز جهينة عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز جهينة عن قيام المتهم بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامقيتامين، وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبحوزته 13 كيس من الشابو، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.