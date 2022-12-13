السجن المشدد 10 سنوات لـ "قهوجي" يتاجر في المخدرات ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

قضت محكمة جنايات بورسعيد، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، رئيس المحكمة، وعضوية كل من: المستشار تامر محمد رياض، والمستشار عمر أحمد فتحي، والمستشار أحمد محمد الجمل، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عامل كافتيريا - قهوجي - بالسجن المشدد 10 سنوات لإتجارة في المواد المخدرة.

وتعود تفاصيل القضية رقم 6594 لسنة 2022 جنح الزهور، والمقيدة برقم 1256 لسنة 2022 جنايات كلي بورسعيد، إلى يوم 20 سبتمبر 2022 بدائرة قسم شرطة الزهور ببورسعيد، بتوجيه إتهام إلى عامل كافتيريا - قهوجي - بإحرازه جوهر مخدر (مادة ميثافيتامين) بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

أحال المستشار أحمد يسري، المحامي العام الأول لنيابة بورسعيد الكلية، المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، التي أصدرت حكمها بمعاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة.