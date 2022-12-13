الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 1.5 مليون جنيه

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس.

وكشفت قوات الأمن قيام المتهم بغسـل أموال حصيلة نشاطه الإجرامى وذلك من خلال قيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت (1,5 مليون جنيه) وإمتناعه عن سداد المديونية المستحقة، وهو الأمر الذى مكنه من تكوين مبالغ مالية كبيرة بطريقة غير مشروعة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق تأسيس عدد من الشركات وشراء العقارات والسيارات، حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بـ (1,5مليون جنيه).