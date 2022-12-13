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الخميس.. آخر موعد للتقدم لمسابقة عضو هيئة التدريس المتميز بتربية حلوان

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 04:00 ص
الخميس.. آخر موعد للتقدم لمسابقة عضو هيئة التدريس المتميز بتربية حلوان جامعة حلوان
كتب ـ محمد صبحى

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تواصل كلية التربية بجامعة حلوان، فتح باب التقدم لمسابقة عضو هيئة التدريس المتميز، فى إطار الحرص على الارتقاء بمنظومة التعليم الجامعى بكافة عناصرها، والعمل على تشجيع روح التنافس والتميز العلمي ، ومن المقرر أن يغلق باب التسجيل يوم الخميس المقبل 15 ديسمبر الجارى.
 
وتتمثل شروط التقدم للجائزة : 
1- يحق التقدم للجائزة لجميع أعضاء هيئة التدريس بالكلية الموجودين على رأس العمل ، والممارسون لعملهم خلال آخر عام دراسي.
2- الانتظام في حضور اجتماعات وفعاليات القسم العلمي التابع له المتقدم.
3- حضور اللقاءات والسيمينارات العامة بالكلية.
4- الالتزام بحضور اجتماعات اللجان المشارك فيها ، وإنجاز المهام المكلف بها.
5- ألا تزيد نسبة الغياب في البنود السابقة عن 20 % ، وتكون بعذر مقبول.
6- المشاركة في أعمال الامتحانات والكنترولات بفاعلية.
7- الانتظام في تسليم تقرير المقرر إلى وحدة ضمان الجودة في نهاية كل فصل دراسي.
8- الالتزام بالساعات التدريسية والمكتبية طبقاً للجدول الأسبوعي.
9- ألا يكون قد صدر بحق المتقدم للجائزة إحدى العقوبات التأديبية الواردة في قانون تنظيم الجامعات.
 
 

جامعة حلوان

مسابقة عضو هيئة التدريس المتميز

اخبار مصر

تربية حلوان



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