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الحبس عامين لتاجر أدوات منزلية يتاجر فى الهيروين ببورسعيد

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 03:09 م
الحبس عامين لتاجر أدوات منزلية يتاجر فى الهيروين ببورسعيد المستشار أحمد مندور
بورسعيد - محمد عزام

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أصدرت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد مندور عبد الله، وعضوية المستشارين أشرف محمد الجميل وشريف فتحى تامر أحمد رضا، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية إسماعيل عوكل، حكمًا بالحبس عامين على تاجر أدوات منزلية يبيع الهيروين ببورسعيد. 

 

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 23 من شهر 8 لعام 2022، حيث أحرز "م س ع ا ا"، ويبلغ من العمر 31 عامًا، ويعمل صاحب محل أدوات منزلية، بقصد الإتجار جوهر الهيروين المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا. 

 

وثبت من تقرير المعمل الكيماوى، أن اللفافات لجوهر الهيروين المخدر، والمدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وباستجواب المتهم بالتحقيقات أقر باحرازه لجوهر الهيروين المخدر للاتجار. 

 

وقضت محكمة جنايات بورسعيد بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمده سنتين وتغريمه 10 آلاف جنيها، عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته المصاريف الجنائية.

 


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