الحبس سنتين لصاحب مكتب رحلات شرع فى قتل زوج شقيقته بقليوب

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار فوزى يحيي أبو زيد، وعضوية المستشارين محمد أحمد راشد، وشريف إسماعيل هاشم، وأمانة سر حلمي محمود محمد، بالحبس سنتين للمتهم بالشروع في قتل زوج شقيقته بطعنه بسلاح أبيض وإصابته بقليوب بمحافظة القليوبية.

وكان المستشار أمجد المنوفي، المحامي العام الأول لنيابة جنوب بنها الكلية قد أحال المتهم "حازم. ح. م"، 42 سنة، صاحب مكتب رحلات إلى محكمة الجنايات بمحكمة استئناف طنطا "مأمورية شبرا الخيمة".

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 7085 لسنة 2022 جنح قسم قليوب، والمقيدة برقم 2241 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أنه في يوم 8 / 8/ 2022، قام المتهم بالشروع في قتل المجني عليه " أحمد. م. ف" عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتله علي إثر خلافات سابقة بينهم، وأعد لذلك الغرض السلاح الأبيض، فتوجه إلي مكان تواجده وطعنه بعنقه بالسلاح الأبيض، والتي كادت أن تودي بحياته.