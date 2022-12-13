اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 04:15 ص
أكرم القصاص
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"التنمية الأفريقى" يمنح سيراليون 12 مليون دولار لتحقق الاكتفاء الذاتي

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 04:00 ص
"التنمية الأفريقى" يمنح سيراليون 12 مليون دولار لتحقق الاكتفاء الذاتي سيراليون
أ ش أ

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وافق صندوق التنمية الإفريقي، أحد أذرع بنك التنمية الإفريقي، منح تمويل إضافي بقيمة 16ر12 مليون دولار لمشروع مجمع الأرز الصناعي الزراعي الذي تبلغ إجمالي تكلفته 37 مليون دولار في سيراليون؛ في خطوة تستهدف تمكين البلاد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز.


وأشار البنك - في بيان - إلى أن المشروع يعمل على تحسين سبل عيش الأسر الريفية من خلال توسيع مدخلات الجودة وإدارة الأراضي والمياه والميكنة وخدمات الإرشاد للمزارعين لزيادة إنتاج الأرز كما يعمل على تحسين سلسلة القيمة.


يذكر أن البنك الإفريقي التنمية وافق خلال يوليو الماضي على منحة قدرها 92ر1 مليون دولار لتعزيز إنتاج الأغذية في سيراليون في إطار المرفق الإفريقي لإنتاج الأغذية في حالات الطوارئ، وذلك في إطار الاستجابة لأزمة الأغذية العالمية التي تلوح في الأفق والتي نتجت عن الأزمة الروسية الأوكرانية.


سيراليون

صندوق التنمية الإفريقي

بنك التنمية الإفريقي

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