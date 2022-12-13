التخطيط: 900 ألف نسمة مستفيدة من حياة كريمة فى محافظة أسوان

كتبت أسماء أمين

استهدفت مُبادرة حياة كريمة في مُحافظة أسوان المرحلة الأولى ثلاثة مراكز، تضمنت إدفو، كوم أمبو، نصر النوبة، ويبلغ عدد القرى المٌستهدفة 102 قرية، والسكان المٌستفيدين من مشروعات حياة كريمة 900 ألف نسمة.

وتبلغ الاستثمارات العامة المُوجهة لمُحافظة أسوان في خطة 2023/22، تبلغ 9.5 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 17.3% عن خطة 2022/21، حيث تمثل 2.3٪ من الاستثمارات العامة الموزعة، وحوالي 321 مشروع تنموي.

واستعرض تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المٌستهدفة بمُحافظة أسوان، حيث تبلغ الاستثمارات العامة (2023/22) حوالي 9.5 مليار جنيه، موزعة بـ 3.6 مليار جنيه (38%) على قطاع الموارد المائية والري، 2.1 مليار جنيه (22%) للإسكان، 831 مليون جنيه (9%) للنقل، 720مليون جنيه (8%) للتعليم العالي والبحث العلمي، 578.5 مليون جنيه (6%) للتنمية المحلية، بالإضافة إلى 1.7 مليار جنيه (17%) لقطاعات أخرى، حيث لفت التقرير إلى نمو في الاستثمارات المُمولة من الخزانة العامة والمُوجهة لمٌحافظة أسوان بنسبة 46%.

ويذكر ان هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد افتتحت مؤخرا مركز خدمات مصر بأسوان، وذلك بحضور محمد القرقاوي وزير شئون مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، اللواء هشام اّمنة وزير التنمية المحلية، اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، م.إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وبمشاركة م.خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، م. أشرف عبد الحفيظ مساعد الوزيرة لشئون التحول الرقمي، اللواء محمد دياب مدير المشروعات القومية والإقليمية بالوزارة، م.تامر رفعت مدير مشروعات خدمات مصر.

ومركز خدمات مصر بمحافظة أسوان هو مشروع قومى لتطوير الخدمات الحكومية، ويُعد أول مجمع خدمات نموذجي ومميكن لتقديم الخدمات الحكومية على أعلى مستوى من الجودة، مضيفه أن المشروع يهدف بشكل مباشر إلى التيسير على المواطن وتوفير الوقت والجهد من خلال الحصول على الخدمات من مكان واحد مجمع به كل الخدمات بدلًا من انتقال المواطنين بين الجهات المتعددة المقدمة للخدمات في الاماكن المختلفة، فضلًا عن ميكنة الخدمات، مما سيحقق الشمول المالي عن طريق تعزيز وسائل الدفع الالكتروني، متابعه أن ذلك سينعكس على تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين ومواكبة توجهات الحكومة في الجمهورية الجديدة.