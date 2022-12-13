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الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 15درجة

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 08:00 ص
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 15درجة درجات الحرارة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم  الثلاثاء،  طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر،  معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد،  مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد شبورة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد ، وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء، القاهرة العظمى 23  درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة.
 
 
 
 
 
 

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