الآثار السلبية للإفراط فى استخدام السكر.. أبرزها السمنة والإصابة بالقلب

كتبت رانيا عامر

"الزيادة المستمرة في استخدام السكر تشكل خطر الإصابة ب أمراض القلب ، بطريقة مباشرة وغير مباشرة"، كما توضح كيت باتون، المتخصصة في التغذية الوقائية لأمراض القلب ،كيفية تأثير السكر على قلبك، وشرايينك، وكيفية اتباع نظام غذائي مناسب، وفقًا لما نشره موقع Health.

الآثار السلبية للسكر السمنة تظهر الأبحاث أن الأشخاص الذين يتناولون الكثير من السكريات المضافة أكثر عرضة للوفاة من أمراض القلب ، ويؤثر السكر على القلب بعدة طرق، من بين أكثرها وضوحا زيادة الوزن،"النظام الغذائي الغني بالسكر يمكن أن يساهم في السمنة. حيث أن السمنة تزيد من مخاطر الإصابة بمرض السكري ،وارتفاع ضغط الدم ،والكوليسترول المرتفع ،وكل ذلك يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

السكر وقلبك قد يؤثر السكر أيضًا على قلبك وشرايينك بشكل مباشر،تشير الأبحاث إلى أن الأنظمة الغذائية الغنية بالسكر تؤثر على قلبك بعدة طرق:

دهون الثلاثية عندما تفرط في تناول الطعام ، يخزن جسمك سعرات حرارية إضافية كنوع من الدهون يسمى الدهون الثلاثية،يمكن للأنظمة الغذائية السكرية أن تزيد من نسبة الدهون الثلاثية في جسمك. كما أن وجود مستويات عالية من الدهون الثلاثية يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب. ضغط الدم قد تساهم السمنة المرتبطة بالنظم الغذائية المحملة بالسكر في ارتفاع ضغط الدم ، مما قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب. الالتهاب يمكن أن يسبب السكر التهابات في جميع أنحاء الجسم. يمكن أن يؤدي النظام الغذائي الغني بالسكر إلى التهاب مزمن يمكن أن يضغط على القلب والأوعية الدموية ،ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب. السكر المضاف ليست كل السكريات متشابهة، يمكن أن تكون السكريات الطبيعية الموجودة في أطعمة مثل" الحليب ،والفواكه "جزءًا من نظام غذائي صحي. ما تريد مراقبته هو السكريات المضافة.



تشمل السكريات المضافة سكر المائدة الأبيض، أو العسل، أو تُسكب على الفطائر. السكريات المضافة هي أيضًا مكونات شائعة في الأطعمة المصنعة. تجدها في حلويات مثل الصودا والزبادي المحلى والبسكويت والآيس كريم.

هناك عدة نصائح إذا كنت تحاول التخلص من المشروبات السكرية



تعد المشروبات المحلاة بالسكر مثل المشروبات الغازية،والعصائر مصدرًا رئيسيًا للسكر المضاف، يمكن أن تحتوي علبة واحدة من الصودا على أكثر من الحد اليومي الموصى به،ومن جانبها تقول باتون: "أهم شيء يجب أن تفعله لخفض تناول السكر: لا تشرب تلك المشروبات التي تحتوي علي نسب عالية من السكريات".