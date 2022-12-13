اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 03:07 م
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ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 2.9% بجلسة الثلاثاء ليصل إلى مستوى 15150 نقطة

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 02:48 م
ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 2.9% بجلسة الثلاثاء ليصل إلى مستوى 15150 نقطة البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات مصرية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 26.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 970.955 مليار جنيه.
 
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.9% ليغلق عند مستوى 15150 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 4.03% ليغلق عند مستوى 2620 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.64% ليغلق عند مستوى 18219 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.91% ليغلق عند مستوى 6233 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.72% ليغلق عند مستوى 2826 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 3.41% ليغلق عند مستوى 4179 نقطة.

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