أنشئ فى عهد المماليك.. مسجد المعينى الأثرى بدمياط يخضع للصيانة والترميم.. صور

دمياط معتز الشربينى

يعد مسجد المعينى بمدينة دمياط أحد المساجد الأثرية بمحافظة دمياط بل ويعد أحد أقدم خمسة مساجد فى أفريقيا، ويقع بقلب مدينة دمياط فى الشارع المواجهة لمنطقة عمر أفندى بالمحافظة كان المسجد وقت إنشائه يقع على النيل مباشرة، وقد تم تشييده فوق قناطر ليكون مرتفعا على مياه النيل وكان يقع بالحى التجارى جنوب محافظة دمياط بسوق الأرز.





تاريخ إنشاؤه

وقد أنشئ فى عهد المماليك وبالتحديد فى عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون سنة 710 هجرية (1310 ميلادي) وينسب إلى محمد بن محمد بن معين الفارسكورى، والذى قام بتأسيسه تخليدا لذكرى جده معين الدين.





تصميمه

ويعد المسجد من المساجد النادرة فى الوجه البحرى خاصة فى تخطيطه وزخارفه وطريقة بنائه، فقد بنى المسجد على الطراز المملوكى واستخدم كمدرسة، ويتكون المسجد من صحن مفتوح أرضيته محلاه بالفسيفساء، ويضم أربعة إيوانات أكبرها إيوان القبلة، وكل إيوان منها له سقف مزين بالأخشاب بديعة الزخارف، وكانت الأيونات مخصصة لتدريس المذاهب الإسلامية الأربعة، وجميع أسقف المسجد ذات زخارف بديعة الصنع. ويقال أن السلطان الظاهر بيبرس هو الذى حضر وفاة جمال الدين أثناء مرضه بدمياط وجهز وبنى له هذا المقام فى القرن السابع الهجري.





مازال هذا المسجد فى موقعه حتى الآن وتقام به الصلوات وصلاة الجمعة ويحرص عدد كبير من أبناء دمياط وخاصة منطقة شارع وسوق الشرباصى على التردد على المسجد والصلاة فيه.



شهد مسجد المعينى بمحافظة دمياط أعمال ترميم دقيق وصيانة للمنبر الخشبى والحجاب الخشبى لضريح مسجد ومدرسة المعينى بدمياط للحفاظ عليه.





وقام بأعمال الترميم والصيانة أخصائيو الترميم بمنطقة آثار دمياط التابعين للإدارة المركزية لترميم وصيانة الآثار بوزارة السياحة والآثار بمتابعة من منطقة آثار دمياط للآثار الاسلامية والقبطية، وذلك فى اطار خطة الوزارة لتنفيذ أعمال ترميم وصيانة لأثارنا العريقة والحفاظ عليها.





وقد قام بأعمال الترميم والصيانة فريق متخصص ضم حلا من: أسعد أبو جمعة، أمانى محمد، هبة الله أبو عطايا، منى شطا، ريهام حسين أخصائيو الترميم، تحت إشراف صبحى عبدالمنعم رئيس قسم الترميم وبمتابعة دينا إبراهيم مفتشة الآثار ومختار القزاز مدير منطقة آثار دمياط الإسلامية.



أعمال الترميم (1)



أعمال الترميم (2)



ترميم منبر مسجد المعينى



مسجد المعينى (1)



مسجد المعينى (2)













