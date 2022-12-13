أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 13-12-2022

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 13-12-2022.



إيقاف تداول 18 سهمًا أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 18 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، مستشفى النزهة الدولي، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، النساجون الشرقيون للسجاد، القاهرة للدواجن، حديد عز، دلتا للطباعة والتغليف، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، القلعة للاستثمارات المالية، بي أي دي البدر للاستثمار والتنمية، أوراسكوم المالية القابضة، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، بنك فيصل الإسلامي المصري بالجنيه، مطاحن وسط وغرب الدلتا، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، مصر بنى سويف للأسمنت، مصر الجديدة للإسكان والتعمير.

البورصة تربح 26.1 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات مصرية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 26.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 970.955 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات مصرية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 26.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 970.955 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.6 مليار ورقة مالية بقيمة 3.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 103.7 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.79% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.09%، والعرب على 11.12%، واستحوذت المؤسسات على 31.28% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.71%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 125.6 مليون جنيه، 13.1 مليون جنيه، 964.9 ألف جنيه، 48.4 مليون جنيه، 313.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 501.5 مليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.9% ليغلق عند مستوى 15150 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 4.03% ليغلق عند مستوى 2620 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.64% ليغلق عند مستوى 18219 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.92% ليغلق عند مستوى 6233 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.72% ليغلق عند مستوى 2826 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 3.41% ليغلق عند مستوى 4179 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 3557 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 1267 نقطة.

وصعدت أسهم 136 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 28 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بسعر إغلاق 61.170 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.99%.

- النساجون الشرقيون للسجاد بسعر إغلاق 10.600 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 17%.

- القاهرة للدواجن بسعر إغلاق 3.320 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 16.90%.

- أوراسكوم المالية القابضة بسعر إغلاق 0.256 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 16.36%.

- القلعة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 2.130 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.76%.



وضمت الأسهم المتراجعة:

- النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 19.330 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.64%.

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 57.090 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.83%.

- كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بسعر إغلاق 48.430 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.77%.

- العربية للخزف-سيراميكا ريماس بسعر إغلاق 1.060 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.66%.

- مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر بسعر إغلاق 17.780 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.58%.